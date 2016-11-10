Виталий Петров: "Попробовал бы себя в "Формуле-Е"

Российский гонщик Виталий Петров заявил, что рассматривает возможность попробовать себя в "Формуле-Е", гонках на электромобилях с открытыми колесами, а вот ралли-рейды пока что не для него. Ранее выступавший в "Формуле-1" Петров выступает за команду SMP Racing в гонках на выносливость.

– Я бы ездил и в других чемпионатах, тот же ралли-кросс, – приводит "Р-Спорт" слова Петрова. – Может быть, попробовал бы себя в "Формула-Е". Но нужно попробовать эту машину, прежде чем говорить. Возможно, тот же DTM, но это совершенно другое вообще.

Не хотел бы я поучаствовать в ралли-рейдах? Меня уже звали в "КАМАЗ-мастер" (смеется). А вообще, ралли-рейды – это очень сложно. Может быть, когда-нибудь попозже.