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Виллаш-Боаш дебютировал на "Дакаре-2018" с 46-го места

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Андре ВИЛЛАШ-БОАШ.Виллаш-Боаш примет участие в ралли "Дакар-2018". Как такое возможно?

 

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш занял 46-е место на своей дебютной гонке ралли-марафона "Дакар-2018" в классе внедорожников.

Напомним, что об участии поругальского наставника в гонках стало известно в конце ноября. Как отметил 40-летний специалист, который с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го возглавлял "Шанхай Шанган", страсть к автоспорту ему привил его дядя.

– Незабываемый момент, – так прокомментировал свой финиш Виллаш-Боаш через Инстаграм.

Первым на первом этапе в зачете внедорожников стал катарец Нассер Аль-Аттия. Ранее он уже дважды выигрывал "Дакар". Россияне Иван Шихотарев и Сергей Шихотарев заняли 38-е и 67-е места соответственно.

 

 

Unforgettable moment! 😊#dakar2018 #raceforgood photo: @atworldmediaagency

Публикация от André Villas-Boas (@avbdakar) Янв 6, 2018 at 6:44 PST

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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КолобокКолобков

PvsZ___ипанутые на голову патриоты хоть поняли, что Боаш едет в классе недорожники ? ))))))) Кто там у тебя действующий победитель в этом классе? Клоун...

13:06

Массарагж

Бывший главный тренер "Зенита" 40-летний Андре Виллаш-Боаш занял 46-е место на своей дебютной гонке ралли-марафона "Дакар-2018" в классе внедорожников. Россияне Иван Шихотарев и Сергей Шихотарев заняли 38-е и 67-е места соответственно. Спасибо, что не написали - сколько лет нашим профессиональным гонщикам!!!

11:36

PvsZ

Нет, сдобный ты наш, наши проф.гонщики вчера заняли 2 и 3 места в своих классах, и вдобавок являются действующими победителями.

10:11

КолобокКолобков

Так это что же ? Футбольный тренер ездит примерно так же,как наши проф.гонщики ? О_о

10:03