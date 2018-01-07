Виллаш-Боаш дебютировал на "Дакаре-2018" с 46-го места

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш занял 46-е место на своей дебютной гонке ралли-марафона "Дакар-2018" в классе внедорожников.
Напомним, что об участии поругальского наставника в гонках стало известно в конце ноября. Как отметил 40-летний специалист, который с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го возглавлял "Шанхай Шанган", страсть к автоспорту ему привил его дядя.
– Незабываемый момент, – так прокомментировал свой финиш Виллаш-Боаш через Инстаграм.
Первым на первом этапе в зачете внедорожников стал катарец Нассер Аль-Аттия. Ранее он уже дважды выигрывал "Дакар". Россияне Иван Шихотарев и Сергей Шихотарев заняли 38-е и 67-е места соответственно.
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КолобокКолобков
PvsZ___ипанутые на голову патриоты хоть поняли, что Боаш едет в классе недорожники ? ))))))) Кто там у тебя действующий победитель в этом классе? Клоун...
13:06
Массарагж
Бывший главный тренер "Зенита" 40-летний Андре Виллаш-Боаш занял 46-е место на своей дебютной гонке ралли-марафона "Дакар-2018" в классе внедорожников. Россияне Иван Шихотарев и Сергей Шихотарев заняли 38-е и 67-е места соответственно. Спасибо, что не написали - сколько лет нашим профессиональным гонщикам!!!
11:36
PvsZ
Нет, сдобный ты наш, наши проф.гонщики вчера заняли 2 и 3 места в своих классах, и вдобавок являются действующими победителями.
10:11
КолобокКолобков
Так это что же ? Футбольный тренер ездит примерно так же,как наши проф.гонщики ? О_о
10:03