Виллаш-Боаш дебютировал на "Дакаре-2018" с 46-го места

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш занял 46-е место на своей дебютной гонке ралли-марафона "Дакар-2018" в классе внедорожников.

Напомним, что об участии поругальского наставника в гонках стало известно в конце ноября. Как отметил 40-летний специалист, который с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го возглавлял "Шанхай Шанган", страсть к автоспорту ему привил его дядя.

– Незабываемый момент, – так прокомментировал свой финиш Виллаш-Боаш через Инстаграм.

Первым на первом этапе в зачете внедорожников стал катарец Нассер Аль-Аттия. Ранее он уже дважды выигрывал "Дакар". Россияне Иван Шихотарев и Сергей Шихотарев заняли 38-е и 67-е места соответственно.