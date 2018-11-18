У немецкой пилотессы, которая попала в аварию в гонке в Макао, перелом позвоночника

У немецкой пилотессы Софии Флерш, которая была госпитализирована после тяжелой аварии во время гонки серии "Формулы-3" в китайском Макао, диагностирован перелом позвоночника, информирует Van Amersfoort Racing.

17-летняя спортсменка потеряла управление над болидом, он, задев другую машину на скорости свыше 200 км/ч, перелетел через ограждение и врезался в будку для фотографов. Гонка была остановлена красными флагами и возобновлена более часа спустя после проишествия. В результате аварии пострадало еще три человека.

Согласно источнику, у Флерш перелом позвоночника. Уже сегодня она пройдет дополнительное обследование

Немецкая пилотесса попала в аварию в гонке в Макао. Жуткое видео