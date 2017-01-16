Внедорожники Toyota Land Cruiser 200 вновь стали лучшими среди серийных автомобилей в ралли-марафоне "Дакар-2017" и заняли весь подиум в категории Production/T2.

* Внедорожники Toyota Land Cruiser 200 вновь стали лучшими среди серийных автомобилей в ралли-марафоне "Дакар-2017" и заняли весь подиум в категории Production/T2.

* Из 79 автомобилей, вышедших на старт в столице Парагвая Асунсьоне, 36 были внедорожниками и пикапами Toyota, что составляет 45 % от общего числа участников.

* Несмотря на все сложности маршрута и неблагоприятные обстоятельства, испанец Нани Рома и южноафриканец Жиниэль де Вильерс на специально подготовленных полноприводных пикапах Toyota Hilux категории Superproduction/T1 заняли 4-е и 5-е места в абсолютном зачете.

* Второй год подряд Toyota остается официальным автомобилем "Дакара", обеспечивая организаторов и обслуживающий персонал надежной и выносливой техникой.

Из 79 автомобилей, вышедших на старт в столице Парагвая Асунсьоне, 36 были внедорожниками и пикапами Toyota, что составляет 45 % от общего числа участников.

Почти девять тысяч километров дистанции, невероятно сложные дорожные условия, погода, подбрасывавшая участникам неприятные сюрпризы, – вот что такое ралли-рейд "Дакар-2017", состязание, которое по праву называют самой сложной гонкой в мире.

Однако никто и ничто не смогло сломить непоколебимый характер внедорожников Toyota, в очередной раз одержавших победу в зачете серийных автомобилей. Кроме того, Toyota снова установила рекорд по количеству представленных в гонке экипажей. По сути, внедорожники и прототипы Toyota стали выбором по умолчанию чуть ли не каждого второго участника легендарного рейда-марафона.

В 1979 году этот ралли-рейд и задумывался как приключение в пустыне для сильных духом пилотов на практически серийных автомобилях. Вот почему Toyota традиционно делает ставку на зачет серийных автомобилей. Это не только дань традиции, но и наглядное подтверждение выдающегося внедорожного потенциала и не знающей аналогов надежности автомобилей Toyota.

Несмотря на все сложности маршрута и неблагоприятные обстоятельства, испанец Нани Рома и южноафриканец Жиниэль де Вильерс на специально подготовленных полноприводных пикапах Toyota Hilux категории Superproduction/T1 заняли 4-е и 5-е места в абсолютном зачете.

Первые три места в категории Т2 остались за двумя пилотами заводской команды Toyota Auto Body Кристианом Лавиелем и Акиро Миурой, а также Денисом Березовским из Казахстана (Team Astana). Все они выступали на Toyota Land Cruiser 200, подтвердившем статус самого быстрого и самого выносливого серийного внедорожника среди всех участников "Дакара".

Гоночная версия модели от серийного внедорожника отличается лишь незначительными модификациями, в числе которых каркас безопасности, спортивный воздушный фильтр, специальные шины, усиленная подвеска и навигационное оборудование. Неудивительно, что гоночный Land Cruiser 200 – это самый популярный гоночный автомобиль для участников в категории Production/T2.

Большие надежды в этом году возлагались и на пилотов команды Toyota GAZOO Racing, представляющей интересы бренда в классе Superproduction/T1. Именитые и многоопытные Нассер Аль-Аттия из Катара и Жиниэль де Вильерс получили в свое распоряжение отлично себя зарекомендовавшие полноприводные модели Toyota Hilux. Высокие результаты в тренировочных тестах, а также убедительная победа экипажа Нассер Аль-Аттия / Матьё Бомел на розыгрыше Кубка мира по ралли-рейдам позволяли рассчитывать и на успешное выступление в "Дакаре". Посильную поддержку двум экипажам Toyota GAZOO Racing призван был оказать также опытный испанский гонщик Нани Рома, выступавший на Toyota Hilux, подготовленном бельгийской фирмой Overdrive.

Второй год подряд Toyota остается официальным автомобилем "Дакара", обеспечивая организаторов и обслуживающий персонал надежной и выносливой техникой.

И поначалу гонка в Южной Америке проходила под диктовку пилотов Toyota. Нассер Аль-Аттия уверенно выиграл первый этап ралли-рейда, проходивший по дорогам Парагвая. Следующий день пилот Toyota GAZOO Racing завершил на втором месте, всего полминуты уступив девятикратному чемпиону мира по ралли Себастьяну Лоэбу. Уже в начале третьего этапа Аль-Аттия вернул себе лидерство в гонке и начал уверенно наращивать отрыв от всех соперников. Но ближе к концу этапа удача отвернулась от гонщика из Катара. Серьезно повредив колесо на своем автомобиле, Аль-Аттия потерял почти час. Преодолевать невероятные преграды и бороться до последнего – кредо Нассера Аль-Аттия. Даже столь серьезная авария не остановила экипаж на пути к цели. Пусть на трех колесах, но Нассер сумел добраться до финиша этапа, преодолев впечатляющий отрезок пути. И хотя сход с дистанции стал безусловным разочарованием для действующего обладателя Кубка мира по ралли-рейдам, пилот из Катара за свою смелость и отвагу должен испытывать только одно чувство – гордость. Тот самый случай, когда экипаж сделал все, что мог.

Больше повезло испанцу Нани Рома: пилот Toyota Hilux команды Overdrive стал единственным, по сути, участником "Дакара", которому удалось составить конкуренцию гонщикам Peugeot на моноприводных багги. На финише в Буэнос-Айресе Нани Рома был четвертым в абсолютном зачете. Жиниэль де Вильерс после неудачи на третьем этапе остававшуюся часть ралли-рейда провел очень достойно и в итоге финишировал на 5-й позиции общего зачета.

Традиционная победа в классе серийных моделей и рекордное количество автомобилей Toyota на старте (36 экипажей из 79, то есть 45 % всех участников представляли Toyota) позволяют говорить о нынешнем "Дакаре" как об очередном успехе марки. Toyota не на словах, а на деле продемонстрировала непревзойденные надежность и выносливость, равно как и феноменальные внедорожные характеристики своих моделей.

Кроме того, помимо аспектов спортивной борьбы стоит отметить, что в нынешнем "Дакаре", как и год назад, Toyota получила статус официального автомобиля "Дакара". Все машины поддержки и автомобили для организаторов гонки предоставляла Toyota.