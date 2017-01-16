* Внедорожники Toyota Land Cruiser 200 вновь стали лучшими среди серийных автомобилей в ралли-марафоне "Дакар-2017" и заняли весь подиум в категории Production/T2.
* Из 79 автомобилей, вышедших на старт в столице Парагвая Асунсьоне, 36 были внедорожниками и пикапами Toyota, что составляет 45 % от общего числа участников.
* Несмотря на все сложности маршрута и неблагоприятные обстоятельства, испанец Нани Рома и южноафриканец Жиниэль де Вильерс на специально подготовленных полноприводных пикапах Toyota Hilux категории Superproduction/T1 заняли 4-е и 5-е места в абсолютном зачете.
* Второй год подряд Toyota остается официальным автомобилем "Дакара", обеспечивая организаторов и обслуживающий персонал надежной и выносливой техникой.
Почти девять тысяч километров дистанции, невероятно сложные дорожные условия, погода, подбрасывавшая участникам неприятные сюрпризы, – вот что такое ралли-рейд "Дакар-2017", состязание, которое по праву называют самой сложной гонкой в мире.
Однако никто и ничто не смогло сломить непоколебимый характер внедорожников Toyota, в очередной раз одержавших победу в зачете серийных автомобилей. Кроме того, Toyota снова установила рекорд по количеству представленных в гонке экипажей. По сути, внедорожники и прототипы Toyota стали выбором по умолчанию чуть ли не каждого второго участника легендарного рейда-марафона.
В 1979 году этот ралли-рейд и задумывался как приключение в пустыне для сильных духом пилотов на практически серийных автомобилях. Вот почему Toyota традиционно делает ставку на зачет серийных автомобилей. Это не только дань традиции, но и наглядное подтверждение выдающегося внедорожного потенциала и не знающей аналогов надежности автомобилей Toyota.
Первые три места в категории Т2 остались за двумя пилотами заводской команды Toyota Auto Body Кристианом Лавиелем и Акиро Миурой, а также Денисом Березовским из Казахстана (Team Astana). Все они выступали на Toyota Land Cruiser 200, подтвердившем статус самого быстрого и самого выносливого серийного внедорожника среди всех участников "Дакара".
Гоночная версия модели от серийного внедорожника отличается лишь незначительными модификациями, в числе которых каркас безопасности, спортивный воздушный фильтр, специальные шины, усиленная подвеска и навигационное оборудование. Неудивительно, что гоночный Land Cruiser 200 – это самый популярный гоночный автомобиль для участников в категории Production/T2.
Большие надежды в этом году возлагались и на пилотов команды Toyota GAZOO Racing, представляющей интересы бренда в классе Superproduction/T1. Именитые и многоопытные Нассер Аль-Аттия из Катара и Жиниэль де Вильерс получили в свое распоряжение отлично себя зарекомендовавшие полноприводные модели Toyota Hilux. Высокие результаты в тренировочных тестах, а также убедительная победа экипажа Нассер Аль-Аттия / Матьё Бомел на розыгрыше Кубка мира по ралли-рейдам позволяли рассчитывать и на успешное выступление в "Дакаре". Посильную поддержку двум экипажам Toyota GAZOO Racing призван был оказать также опытный испанский гонщик Нани Рома, выступавший на Toyota Hilux, подготовленном бельгийской фирмой Overdrive.
И поначалу гонка в Южной Америке проходила под диктовку пилотов Toyota. Нассер Аль-Аттия уверенно выиграл первый этап ралли-рейда, проходивший по дорогам Парагвая. Следующий день пилот Toyota GAZOO Racing завершил на втором месте, всего полминуты уступив девятикратному чемпиону мира по ралли Себастьяну Лоэбу. Уже в начале третьего этапа Аль-Аттия вернул себе лидерство в гонке и начал уверенно наращивать отрыв от всех соперников. Но ближе к концу этапа удача отвернулась от гонщика из Катара. Серьезно повредив колесо на своем автомобиле, Аль-Аттия потерял почти час. Преодолевать невероятные преграды и бороться до последнего – кредо Нассера Аль-Аттия. Даже столь серьезная авария не остановила экипаж на пути к цели. Пусть на трех колесах, но Нассер сумел добраться до финиша этапа, преодолев впечатляющий отрезок пути. И хотя сход с дистанции стал безусловным разочарованием для действующего обладателя Кубка мира по ралли-рейдам, пилот из Катара за свою смелость и отвагу должен испытывать только одно чувство – гордость. Тот самый случай, когда экипаж сделал все, что мог.
Больше повезло испанцу Нани Рома: пилот Toyota Hilux команды Overdrive стал единственным, по сути, участником "Дакара", которому удалось составить конкуренцию гонщикам Peugeot на моноприводных багги. На финише в Буэнос-Айресе Нани Рома был четвертым в абсолютном зачете. Жиниэль де Вильерс после неудачи на третьем этапе остававшуюся часть ралли-рейда провел очень достойно и в итоге финишировал на 5-й позиции общего зачета.
Традиционная победа в классе серийных моделей и рекордное количество автомобилей Toyota на старте (36 экипажей из 79, то есть 45 % всех участников представляли Toyota) позволяют говорить о нынешнем "Дакаре" как об очередном успехе марки. Toyota не на словах, а на деле продемонстрировала непревзойденные надежность и выносливость, равно как и феноменальные внедорожные характеристики своих моделей.
Кроме того, помимо аспектов спортивной борьбы стоит отметить, что в нынешнем "Дакаре", как и год назад, Toyota получила статус официального автомобиля "Дакара". Все машины поддержки и автомобили для организаторов гонки предоставляла Toyota.