Страшная авария Бурдэ на "Инди 500"

Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ попал в аварию во время квалификации чемпионата Indycar "Инди 500". Гонщик не справился с управлением на одном из поворотов и машина на врезалась в ограждение, перевернулась и загорелась.

Стюардам потребовалось более 10 минут, чтобы извлечь Бурдэ, который все это время находился в сознании, из болида. После француза доставили в больницу с множественными переломами таза и переломом правого бедра.