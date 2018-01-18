Спецучасток 12-го этапа "Дакара" в зачете мотоциклов и квадроциклов отменен

Спецучасток 12-го этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете мотоциклов и квадроциклов отменен, информирует пресс-служба гонки. Это связано с вопросами безопасности. Маршрут для внедорожников и грузовиков остался без изменений.

В зачете мотоциклов генеральную классификацию возглавляет Маттиас Валькнер из Австрии. Он опережает ближайшего преследователя аргентинца Кевина Бенавидеса на 32 минуты. У квадроциклистов лидирует чилиец Игнасио Касале. Он опережает ближайшего преследователя аргентинца Николаса Кавильяссо на полтора часа.