София Флерш выписана из больницы

Немецкая пилотесса София Флерш, которая успешно перенесла хирургическое вмешательство после аварии в гонке "Формулы-3" в Макао, выписана из больницы. Об этом рассказала сама спортсменка в своем фейсбуке.

- Сегодня я лечу обратно домой. Очень рада снова увидеть всю свою семью и друзей в ближайшие дни. Я до сих пор поражена поддержкой, которую мне оказывают поклонники по всему миру. Большое спасибо идет всем людям в Макао, особенно ребятам в больнице.

Я отпраздновала свой 2-й день рождения 18.11.2018 в Макао. Теперь начинается новая глава, и я не могу дождаться ее начала. Давайте сосредоточимся на 2019-м, - написала Флерш в своем фейсбуке.

Спортсменка не справилась с торможением и на скорости выше 250 км/ч вылетела за пределы трассы, врезавшись в другой болид и зону размещения маршалов и фотографов. В результате инцидента пострадали три человека.

Они вместе с Флерш и гонщиком из машины, в которую она врезалась, были доставлены в больницу. У 17-летней пилотессы был диагностирован перелом позвоночника.