София Флерш: "Спасибо за все ободряющие слова. Я вернусь!"

Немецкая пилотесса София Флерш, которая успешно перенесла хирургическое вмешательство после аварии в гонке "Формулы-3" в Макао, рассказала о своем состоянии. Напомним, что она провела на операционном столе более 11 часов.

- Я пережила операцию, которая заняла 11 часов. Надеюсь, с этого момента будет только лучше. Я должна остаться еще на несколько дней в Макао, пока меня не перевезут. Хочу поблагодарить всех моих поклонников за каждое пожелание, которое я сейчас прочитаю. Это действительно мотивирует меня и придает мужества. Мои мысли также со всеми, кто был причастен к аварии. Надеюсь, все здоровы. В аварию попали действительно хорошие люди, о которых я до сих пор думаю. Спасибо за все ободряющие, успокаивающие слова в эти трудные минуты. Большое спасибо медицинскому персоналу Макао за дружелюбное и профессиональное лечение. Огромное спасибо местной спасательной команде и всем в Макао, кто поддерживает меня наилучшим образом. Также отдельное спасибо доктору Риккардо Чеккарелли и,не в последнюю очередь, моей команде Van Amersfoort Racing, они все страдают вместе со мной - вы феноменальны. Я вернусь! - написала София в фейсбуке.

Спортсменка не справилась с торможением и на скорости выше 250 км/ч вылетела за пределы трассы, врезавшись в другой болид и зону размещения маршалов и фотографов. В результате инцидента пострадали три человека.

Они вместе с Флерш и гонщиком из машины, в которую она врезалась, были доставлены в больницу. У 17-летней пилотессы был диагностирован перелом позвоночника.

Немецкая гонщица, попавшая в аварию, успешно перенесла операцию