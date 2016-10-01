11:35 | АВТО / МОТО — Автоспорт

Сироткин - второй в первой гонке серии GP2 на этапе в Малайзии

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Россиянир Сергей Сироткин из команды ART Grand Prix стал вторым в первой гонке этапа серии GP2 в Малайзии. Победил итальянец Антонио Джиовинацци из Prema Racing с результатом 52 минуты 18,049 секунды. Третье место занял француз Норман Нато из Racing Engineering

Еще один россиянин Артем Маркелов из Russian Time не финишировал.

В общем зачете Джиовинацци стал лидером (189 очков), вторым идет француз Пьер Гасли из Prema Racing (178), итальянец Раффаэле Марчьелло из Russian Time – на третьем месте (146). Сироткин занимает четвертую строчку (135), Маркелов – 11-й (80).

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