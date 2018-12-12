Гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин​ принял участие в тестах DTM, которые завершились сегодня в испанском Хересе. По приглашению Audi Сергей пилотировал автомобиль, подготовленный командой WRT.

– Это абсолютно новый для меня опыт, я никогда ранее не пилотировал машину DTM и ничего похожего на такую технику, – приводит пресс-служба SMP Racing слова Сироткина. – Ребенком я смотрел гонки DTM, и мне всегда было интересно попробовать проехать на таком автомобиле. Это оказалась достаточно сложная машина, чтобы сразу понять все ее возможности.

Сегодня был насыщенный день, утром мы провели несколько сессий. Я немного почувствовал машину, но все же нужно еще время, чтобы лучше познакомиться с ней.

К автомобилю DTM с точки зрения управления, пожалуй, ближе всего машина "Формулы-3" – много прижимной силы и сравнительно мало мощности. Единственное, что меня немного беспокоило – это то, как перестроиться после "формул": до какого предела я могу поворачивать, как работают шины, как вывести их на нужный уровень и так далее. В то же время не могу сказать, что были серьезные проблемы с адаптацией. Меня удивило, как много прижимной силы у этого автомобиля, особенно в сравнении с машинами GT.

У нас с WRT, новой командой Audi, сразу возникло взаимопонимание. У них достаточно интересная программа. Мы попробовали разные настройки на коротких и длинных сессиях. Также было очень приятно общаться с инженерами, открытыми и всегда готовыми помочь.

Напомним, что Сироткин в сезоне-2018 дебютировал в "Формуле-1" в составе "Уильямса". По итогам чемпионата он набрал 1 очко, команда не стала продлевать с ним контракт.