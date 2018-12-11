Сироткин примет участие в тестах DTM с Audi

Audi включила экс-пилота "Уильямса" Сергея Сироткина в состав участников молодежных тестов DTM в Хересе, сообщает Motorsport.com.

Молодежные тесты в Хересе, где принимают участие все три производителя DTM, включая покинувший чемпионат Mercedes, проходят с 10 по 12 декабря. Вечером в понедельник Audi опубликовала твит, в котором объявила гонщиков, которые будут пилотировать Audi RS 5 в конфигурации 2018 года. К ранее объявленным шести гонщикам присоединился Сироткин.

Помимо россиянина от Audi на трассе отработают Бенуа Трелюйе, Маттиа Друди, Андреас Баккеруд, Фредерик Вервиш, Джонатан Абердин и Саша Фенестраз. Результаты тестов объявлены не будут.

SMP Racing сообщила, что Сироткин примет участие в тестах в среду, 12 декабря. Пресс-служба отметила, что заезды пройдут в рамках определения вариантов программы дальнейших выступлений Сергея в следующем сезоне.