Шнуров принял участие в параде пилотов "24 часов Ле-Мана"

Музыкант Сергей Шнуров принял участие в торжественном параде пилотов перед гонкой "24 часа Ле-Мана". Лидеру группы "Ленинград" разрешили посидеть за рулем болида команды G-Drive Racing.

Экипаж G-Drive составляют Жан-Эрик Вернь, Роман Русинов и Андреа Пицциола. В квалификации команда стала третьей.