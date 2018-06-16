Шнуров принял участие в параде пилотов "24 часов Ле-Мана"

Музыкант Сергей Шнуров принял участие в торжественном параде пилотов перед гонкой "24 часа Ле-Мана". Лидеру группы "Ленинград" разрешили посидеть за рулем болида команды G-Drive Racing.
Экипаж G-Drive составляют Жан-Эрик Вернь, Роман Русинов и Андреа Пицциола. В квалификации команда стала третьей.
Уже сегодня в 15:00 по московскому времени стартует гонка "24 часа Ле-Мана", в которой оба экипажа команды G-Drive Racing будут бороться за самые высокие результаты в классе LMP2. . А пока ловите фото с торжественного парада пилотов📸. Вместе с гонщиками в нем приняли участие Александр Крылов, руководитель проекта G-Drive Racing и Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград". Все отлично провели время и зарядились положительной энергией от сотен тысяч болельщиков, приехавших вживую посмотреть на легендарный марафон. _ #gdrive #этомощно #gdriveracing #lemans #lemans24 #lemans24hours #24hoursoflemans #24hlemans #lemans2018 #леман #франция #leman #France #elms #lmp2 #wec #fiawec