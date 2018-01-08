Сергей Карякин: "Дюны похожи на американские горки"

Россиянин Сергей Карякин после второго места на втором этапе ралли-марафона "Дакар-2018" в классе квадроциклов отметил, что гонщикам не стоит забывать об осторожности. Также он добавил, что пока нет смысла идти в атаку и пытаться вырваться в лидеры общего зачета.

- Чувствую себя очень хорошо, двигаюсь в своем темпе, - цитирует пресс-служба ралли-марафона Карякина. - Я получил много удовольствия от дюн на втором этапе. Это было похоже на американские горки - движение то вверх, то вниз. Когда знаешь, как летать, можно быстро ехать в дюнах. Но также гонщики должны быть очень осторожны, так как мы уже видели, что может случиться. Это был только второй день, поэтому пока нет смысла идти в атаку и ехать слишком быстро. У меня идет опять борьба с Игнасио Касале, как и в прошлом году. Но моя забота - сохранить силы и сосредоточиться на второй неделе.