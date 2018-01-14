Сайнс выиграл седьмой этап "Дакара" и стал лидером общего зачета

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс выиграл седьмой этап ралли-марафона "Дакар" в классе внедорожников. Второе место занял Джиниэл де Вильерс. Тройку замкнул Нассер Аль-Аттия.
Сайнс стал лидером общего зачета, сместив Стефана Петеранселя. Псоледний на седьмом этапе испытывал серьезные проблемы, потеряв два часа из-за поломки подвески.
"Дакар-2018"
Внедорожники
Седьмой этап
1. Карлос Сайнс ("Пежо") – 04:49.26
2. Джиниэл де Вильерс ("Тойота") – отставание 00:12.05
3. Нассер Салех Аль-Аттия ("Тойота") – 00:14.09
4. Якуб Пржигонски ("Мини") – 00:20.56
5. Мартин Прокоп ("Форд") – 00:23.57
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