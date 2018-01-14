Сайнс выиграл седьмой этап "Дакара" и стал лидером общего зачета

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс выиграл седьмой этап ралли-марафона "Дакар" в классе внедорожников. Второе место занял Джиниэл де Вильерс. Тройку замкнул Нассер Аль-Аттия.

Сайнс стал лидером общего зачета, сместив Стефана Петеранселя. Псоледний на седьмом этапе испытывал серьезные проблемы, потеряв два часа из-за поломки подвески.

"Дакар-2018"

Внедорожники

Седьмой этап

1. Карлос Сайнс ("Пежо") – 04:49.26

2. Джиниэл де Вильерс ("Тойота") – отставание 00:12.05

3. Нассер Салех Аль-Аттия ("Тойота") – 00:14.09

4. Якуб Пржигонски ("Мини") – 00:20.56

5. Мартин Прокоп ("Форд") – 00:23.57