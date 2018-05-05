Промоутер "Формулы-Е" хочет выкупить гоночную серию за 600 миллионов евро

Генеральный промоутер "Формулы-Е" Алехандро Агаг намерен выкупить акции гоночной серии у всех владельцев. Основным акционером является группа Liberty Global Джона Мэлоуна, чья дочерняя компания Liberty Media контролирует "Формулу-1". Также в число акционеров входят другие инвестиционные фонды и частные лица.

– Я хочу, чтобы этот бизнес прогрессировал, поскольку твердо верю в будущее "Формулы-Е", – цитирует F1i Агага. – Поэтому я предложил 600 миллионов евро за все акции гоночной серии.