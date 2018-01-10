Николаев выиграл второй этап "Дакара" подряд

Российский экипаж "КАМАЗ-Мастер"​ Эдуарда Николаева выиграл второй этап подряд на ралли-марафоне "Дакар". Он преодолел спецучасток по территории Перу протяженностью 268 км за 3 часа 37 минут 12 секунд. Вторую строчку занял белорус Сергей Вязович, представляющий команду "МАЗ-спорт" (отставание - 6.23). Тройку лучших замкнул голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко" (+12.57).

Отметим, что в начале пятого этапа грузовик Николаева перевернулся на бок. Российский экипаж справился с этим инцидентом и смог продолжить гонку. Из-за этого происшествия "КАМАЗ" Николаева после первой контрольной отсечки располагался на 12-й позиции, отставая от лидера на 16,5 минут.

Таким образом, экипаж Николаева продолжает занимать первое место в общем зачете ралли, результат 15.59,39. Вторую строчку занимает аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (+58.05). Тройку лучших замыкает Сергей Вязович на "МАЗ-спорт" (+2:28.46).