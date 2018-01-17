Николаев стал четвертым на 10-м этапе "Дакара"

Голландец Тон ван Генугтен из "Ивеко" стал победителем 10-го этапа ралли-марафона "Дакар-2018" в классе грузовиков. Он преодолел 797 км за 5 часов 31 минуту 49 секунд. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра ("Ивеко"), отставший от лидера на 33 секунды, а замкнул тройку белорус Сергей Вязович (МАЗ), отставший от лидера на 11 минут 9 секунд.

Российский экипаж "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева​ стал четвертым, еще один представитель России Айрат Мардеев - пятым, а экипаж Дмитрия Сотникова показал седьмой результат.

Таким образом, в общем зачете Вильягра отыграл у лидирующего Николаева 22 минуты.