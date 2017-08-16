Нифонтова пропустит "Дакар" из-за отсутствия финансирования

Мотогонщица Анастасия Нифонтова, занявшая второе место в женском зачете ралли "Дакар" 2017 года, сообщила, что в следующем году пропустит марафон. По словам спортсменки, решение связано с финансовыми проблемами.

- Спонсоров не нашла, а взять кредит или занять денег возможности нет, - цитирует "Р-Спорт" Нифонтову. – Пока есть еще надежда, что успеем что-то придумать, и я поеду на Africa Eco Race. К сожалению, получается так, что наши успехи никому не интересны, кроме нас самих и наших болельщиков.

Напомним, в 2018 году ралли "Дакар" пройдет с 6 по 20 января. Старт марафона состоится в Лиме (Перу), а финиш - в Кордове (Аргентина).