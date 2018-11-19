Немецкая гонщица, попавшая в аварию, успешно перенесла операцию

Немецкая гонщица София Флерш успешно перенесла хирургическое вмешательство после аварии в гонке "Формулы-3" в Макао, сообщает Autosport. Она провела на операционном столе более 11 часов.

- 11-часовая операция прошла успешно. Сейчас София находится в отделении интенсивной терапии, где пробудет ночь с понедельника на вторник, – сказал отец гонщицы Александр Флерш.

На пресс-конференции после операции врачи заявили, что состояние Софии стабильное и травма не повлияла на подвижность рук и ног. Ожидается, что в больнице она проведет две недели.

Спортсменка не справилась с торможением и на скорости выше 250 км/ч вылетела за пределы трассы, врезавшись в другой болид и зону размещения маршалов и фотографов. В результате инцидента пострадали три человека.

Они вместе с Флерш и гонщиком из машины, в которую она врезалась, были доставлены в больницу. У 17-летней пилотессы был диагностирован перелом позвоночника.