Мик Шумахер и Феттель представят сборную Германии в Гонке чемпионов

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель примет участие в Гонке чемпионов, которая пройдет 19- 20 января в Мексике, сообщает официальный сайт турнира. В составе сборной Германии вместе с ним выступит чемпион "Формулы-3" Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера.

Феттель восемь раз участвовал в Гонке чемпионов, из них шесть - с отцом Мика.

Напомним, что Шумахер-старший в конце декабря 2013 года получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Больше полугода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике.