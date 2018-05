Маркелов выиграл гонку в Монако, воспользовавшись столкновением лидеров на пит-лейне

WATCH: Unbelievable the leaders @alex_albon and @nyckdevries clash as they both head for the pits! @damsracing @PREMA_Team

LIVE now on Sky Sports F1 – Channel 406

📺 Sky Go: https://t.co/fxH1316WnM #SkyF1 #F1 #F2 #MonacoGP pic.twitter.com/x10l8W0HxG