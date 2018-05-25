Маркелов выиграл гонку в Монако, воспользовавшись столкновением лидеров на пит-лейне

Российский пилот команды "Формулы-2" Russian Time Артем Маркелов одержал победу в пятничной гонке "Гран-при Монако". Он стартовал с третьей позиции вслед за Александром Элбоном и Ником де Врисом. Россиянин сумел вырваться в лидеры, когда Элбон и де Врис столкнулись в курьезной ситуации – когда одновременно устремились на пит-стоп в режиме машины безопасности.
Второе место занял Шон Гелаэль из команды Prema, замкнул тройку Роберто Мери (MP Motorsport).
В общем зачете лидирует Ландо Норрис (Carlin), имеющий 88 очков. У Элбона 71 балл, а замыкает тройку Маркелов с 63 очками.
WATCH: Unbelievable the leaders @alex_albon and @nyckdevries clash as they both head for the pits! @damsracing @PREMA_Team– Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) 25 мая 2018 г.
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