Маркелов не финишировал во второй гонке этапа "Формулы-2" в Азербайджане

Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов не смог финишировать на второй гонке второго этапа "Формулы-2", который прошел в Азербайджане. Он сошел с дистанции в самом начале гонки из-за технических проблем. В первой гонке этапа Маркелов также не финишировал из-за сгоревшего мотора.

Победу во второй гонке одержал британец Джордж Рассел (ART), вторым стал бразилец Серхио Сетте Камара (Carlin), третьим - голландец Ник де Врис (Prema).

В общем зачете лидирует британец Ландо Норрис (DAMS), за ним идут Камара, таец Александер Албон из DAMS и Маркелов.