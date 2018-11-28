Маркелов может стать первым россиянином в японской "Суперформуле"

Российский гонщик Артем Маркелов попробует свои силы в японской "Суперформуле", сообщает Motorsport. По данным источника, 5 и 6 декабря россиянин примет участие в тестах машины из этой серии в составе команды Team LeMans.

В этом году Маркелов выступал в "Формуле-2", но объявил, что покинет этот чемпионат. Россиянин в составе Team LeMans может заменить француза Тома Дильмана. Окончательное решение по кандидатуре Маркелова будет принято после тестов. Ранее российских гонщиков в этой серии не было.