Лидер чемпионата DTM Виттман дисквалифицирован после гонки в Венгрии

Лидер чемпионата DTM Марко Виттман лишился очков за воскресную гонку в Венгрии, что обострило борьбу за чемпионство в преддверии завершающего этапа в Хоккенхайме, который пройдет 15 и 16 октября. Как сообщает AFP, результат Виттмана, ставшего четвертым, был аннулирован из-за несоответствия днища его BMW требованиям регламента. Такое же наказание постигло Даниэля Хункаделью на "Мерседесе", который впервые в карьере в DTM стал бы третьим. Виттман остается лидером личного зачета DTM, но опережает итальянца Эдоардо Мортару теперь всего на 14 очков.