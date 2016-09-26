18:45 26 сентября | АВТО / МОТО — Автоспорт

Лидер чемпионата DTM Виттман дисквалифицирован после гонки в Венгрии

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Лидер чемпионата DTM Марко Виттман лишился очков за воскресную гонку в Венгрии, что обострило борьбу за чемпионство в преддверии завершающего этапа в Хоккенхайме, который пройдет 15 и 16 октября. Как сообщает AFP, результат Виттмана, ставшего четвертым, был аннулирован из-за несоответствия днища его BMW требованиям регламента. Такое же наказание постигло Даниэля Хункаделью на "Мерседесе", который впервые в карьере в DTM стал бы третьим. Виттман остается лидером личного зачета DTM, но опережает итальянца Эдоардо Мортару теперь всего на 14 очков.

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Материалы REN-TV

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