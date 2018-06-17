Команда "Тойота" с Фернандо Алонсо выиграла "24 часа Ле Мана"

Экипаж команды "Тойота" вместе с известным испанцем Фернандо Алонсо стал победителем гонки "24 часа Ле Мана". В команде с испанским гонщиком выступали швейцарец Себастьян Буэми и японец Казуки Накаджима.

Второе место занял еще один экипаж "Тойоты", за который выступали британец Майк Конвей, японец Камуи Кобаяси и аргентинец Хосе-Мария Лопес. Третье место занял Rebellion (француза Томас Лоран, швейцарец Маттиас Бех и американец Густаво Менезес).

Для Алонсо это первая победа в "24 часах Ле Мана". Испанцу, который дважды становился чемпионом Формулы-1, для "Тройной короны" осталось победить в Инди-500.