Карякин - второй в классе квадроциклов на первом этапе "Дакара-2018"

Действующий победитель россиянин Сергей Карякин стал вторым в зачете квадроциклов на первом эатпе "Дакара-2018". Он минуту проиграл победителю.

Лучшее время показал чилиец Игнасио Касале – 27 минут 32 секунды, а замкнул тройку аргентинец Пабло Копетти – 30 минут 31 секунда. Вся тройка победителей выступают на "Ямахе".