Карякин - второй в классе квадроциклов на первом этапе "Дакара-2018"

Действующий победитель россиянин Сергей Карякин стал вторым в зачете квадроциклов на первом эатпе "Дакара-2018". Он минуту проиграл победителю.
Лучшее время показал чилиец Игнасио Касале – 27 минут 32 секунды, а замкнул тройку аргентинец Пабло Копетти – 30 минут 31 секунда. Вся тройка победителей выступают на "Ямахе".
🏁 STAGE 1/GC - QUADS 🏁– DAKAR RALLY (@dakar) 6 января 2018 г.
1. @IgnacioCasale 27'32"
2. Sergei Kariakin +1'
3. Sébastien Souday +2'24"#Dakar2018 #DakarPerú2018
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PvsZ
Серёга, вперёд!
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