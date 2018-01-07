07:57 | АВТО / МОТО — Автоспорт

Карякин - второй в классе квадроциклов на первом этапе "Дакара-2018"

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Действующий победитель россиянин Сергей Карякин стал вторым в зачете квадроциклов на первом эатпе "Дакара-2018". Он минуту проиграл победителю.

Лучшее время показал чилиец Игнасио Касале – 27 минут 32 секунды, а замкнул тройку аргентинец Пабло Копетти – 30 минут 31 секунда. Вся тройка победителей выступают на "Ямахе".

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