Карякин проехал часть пути "Дакара" стоя

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий на квадроцикле "Ямаха", проехал четвертый спецучасток "Дакара" стоя. Как он сообщил, трасса была очень сложной и неровной. Напомним, что россиянин выиграл этап.

- Очень сильно болят мышцы, потому что весь спецучасток приходилось ехать стоя, так как трасса - или камни, или песок, - написал Карякин в Фейсбуке. - Очень много сходов, пожалуй, такого сложного начала "Дакара" не было давно, при чем он не столько длинный, сколько действительно тяжелый. Все что только можно было собрать - собрали, абсолютно все виды поверхности: огромные камни, пески, каменистые дороги, горные серпантины.

Сегодня было сложно показать хорошее время, я этот спецучасток выиграл, но отыграл совсем немного. Конечно, нужно бороться дальше, я только вхожу в свой ритм и для меня вторая неделя всегда была более удачной, чем первая. Думаю, я успею вкатиться, почувствую свой ритм и смогу ехать быстрее, чем сейчас.

