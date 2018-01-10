Карякин из-за перелома руки снялся с "Дакара"

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий на квадроцикле "Ямаха", на своей странице в "ВКонтакте" сообщил, что был вынужден досрочно завершить выступление на ралли-марафоне "Дакар" из-за перелома руки. Спортсмен попал в аварию в ходе пятого этапа гонки, где и получил травму.

"Сегодня в начале спецучастка на 44 км гонка для меня, к большому сожалению, закончена, - написал Карякин. - При прохождении трассы я сломал руку! Извините, что не смог порадовать вас, друзья, на финише в Аргентине, обидно до слез".

Напомним, 9 января Карякин стал победителем четвертого этапа ралли. В общем зачете он занимал второе место, уступая лидеру чилийцу Игнасио Касале на "Ямахе" 25,5 минут. Из-за перелома руки россиянин лишился возможности защитить чемпионский титул, завоеванный в прошлом году.