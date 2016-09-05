Карамышев - победитель Гонки Звезд "За рулем"

На подмосковной трассе Moscow Raceway прошла ежегодная Гонка Звезд “За рулем”. Второй год подряд обладателем главного приза “Бронзовая шина” стал Николай Карамышев.

В Гонке Звезд “За рулем” участвуют спортсмены из разных дисциплин автоспорта: ралли, автокросса, кольцевых и трековых автогонок. При этом класс автомобилей во время заездов используется один - “Национальный”, то есть на старт выходят машины, произведенные на территории России, с объемом двигателя не более 1600 кубических сантиметров. Подобные выступают, например, в Российской серии кольцевых гонок.

Гонка Звезд проводится журналом “За рулем” с 1978 года, но в 2016 году ее формат изменился. Впервые заезды были проведены не на заледенелой овальной трассе Московского ипподрома, а в теплое время года на подмосковном гоночном треке Moscow Raceway, на одной из самых скоростных ее конфигураций Sprint 1 (протяженность - 2,66 км). Именно на этой трассе проходил первый российский этап знаменитого кузовного чемпионата DTM.

На дистанции гонки. Фото Пресс-служба Гонки Звезд "За рулем"

Участники были разделены по итогам квалификации на две группы, каждая из которых провела по два заезда по семь кругов. В финал, который состоял из трех заездов по одному кругу, вышло шесть пилотов (по три из каждой отборочной группы): Николай Карамышев, Андрей Петухов, Виталий Дудин, Андрей Масленников, Павел Кальманович, Ефим Гантмахер.

В течение трех финальных заездов Гонки Звезд "За рулем" пилоты Виталий Дудин и Николай Карамышев вели практически равную борьбу. Первый заезд выиграл Карамышев, второй – Дудин. В третьем решающем заезде весь круг лидировал Виталий Дудин, за ним ехал Андрей Петухов, а третьим – победитель соревнования прошлого года Николай Карамышев. Судьба гонки решилась в последнем повороте последнего круга, когда Виталий Дудин неожиданно пропустил Карамышева и Петухова вперед в результате плотной контактной борьбы.

Итоги финальных заездов Гонки Звезд "За рулем":

1. Николай Карамышев (Курск) – 15 очков

2. Андрей Петухов (Санкт-Петербург) – 12 очков

3. Виталий Дудин (Тольятти) – 6 очков

4. Андрей Масленников (Пушкино, Московская область) – 6 очков

5. Павел Кальманович (Тольятти) – 4 очков

6. Ефим Гантмахер (Москва) - 2 очка.