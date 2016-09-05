Карамышев - победитель Гонки Звезд "За рулем"

На подмосковной трассе Moscow Raceway прошла ежегодная Гонка Звезд “За рулем”. Второй год подряд обладателем главного приза “Бронзовая шина” стал Николай Карамышев.
В Гонке Звезд “За рулем” участвуют спортсмены из разных дисциплин автоспорта: ралли, автокросса, кольцевых и трековых автогонок. При этом класс автомобилей во время заездов используется один - “Национальный”, то есть на старт выходят машины, произведенные на территории России, с объемом двигателя не более 1600 кубических сантиметров. Подобные выступают, например, в Российской серии кольцевых гонок.
Гонка Звезд проводится журналом “За рулем” с 1978 года, но в 2016 году ее формат изменился. Впервые заезды были проведены не на заледенелой овальной трассе Московского ипподрома, а в теплое время года на подмосковном гоночном треке Moscow Raceway, на одной из самых скоростных ее конфигураций Sprint 1 (протяженность - 2,66 км). Именно на этой трассе проходил первый российский этап знаменитого кузовного чемпионата DTM.
Участники были разделены по итогам квалификации на две группы, каждая из которых провела по два заезда по семь кругов. В финал, который состоял из трех заездов по одному кругу, вышло шесть пилотов (по три из каждой отборочной группы): Николай Карамышев, Андрей Петухов, Виталий Дудин, Андрей Масленников, Павел Кальманович, Ефим Гантмахер.
В течение трех финальных заездов Гонки Звезд "За рулем" пилоты Виталий Дудин и Николай Карамышев вели практически равную борьбу. Первый заезд выиграл Карамышев, второй – Дудин. В третьем решающем заезде весь круг лидировал Виталий Дудин, за ним ехал Андрей Петухов, а третьим – победитель соревнования прошлого года Николай Карамышев. Судьба гонки решилась в последнем повороте последнего круга, когда Виталий Дудин неожиданно пропустил Карамышева и Петухова вперед в результате плотной контактной борьбы.
Итоги финальных заездов Гонки Звезд "За рулем":
1. Николай Карамышев (Курск) – 15 очков
2. Андрей Петухов (Санкт-Петербург) – 12 очков
3. Виталий Дудин (Тольятти) – 6 очков
4. Андрей Масленников (Пушкино, Московская область) – 6 очков
5. Павел Кальманович (Тольятти) – 4 очков
6. Ефим Гантмахер (Москва) - 2 очка.