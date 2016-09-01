"КАМАЗ-мастер" планирует принять участие в "Дакаре"

Российская команда "КАМАЗ-мастер" планирует принять участие в ралли-рейде "Дакар"-2017. Об этом заявил руководитель "КАМАЗа" Владимир Чагин. Он отметил, что команда еще не до конца решила свои финансовые проблемы.

– Команда в "Дакаре" участвовать планирует. Вопрос финансирования еще не до конца решен, пока еще открыт, – приводит слова Чагина "Р-Спорт". – Частично решен, но не окончательно: появляются небольшие технические партнеры, многим компаниям интересно и полезно сотрудничать с командой, но, конечно же, нам нужно ту брешь, которая образовалась от отсутствия финансирования со стороны ВЭБ, скорее закрыть.