21:30 | АВТО / МОТО — Автоспорт

"КАМАЗ-мастер" планирует принять участие в "Дакаре"

0
0
0

Российская команда "КАМАЗ-мастер" планирует принять участие в ралли-рейде "Дакар"-2017. Об этом заявил руководитель "КАМАЗа" Владимир Чагин. Он отметил, что команда еще не до конца решила свои финансовые проблемы.

– Команда в "Дакаре" участвовать планирует. Вопрос финансирования еще не до конца решен, пока еще открыт, – приводит слова Чагина "Р-Спорт". – Частично решен, но не окончательно: появляются небольшие технические партнеры, многим компаниям интересно и полезно сотрудничать с командой, но, конечно же, нам нужно ту брешь, которая образовалась от отсутствия финансирования со стороны ВЭБ, скорее закрыть.

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ