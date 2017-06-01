Гутьеррес заменил в IndyCar Бурдэ, который получил серьезные травмы

Бывший пилот "Формулы-1" Эстебан Гутьеррес заменит Себастьяна Бурдэ в ближайших гонках IndyCar. Мексиканец подписал временный контракт с командой Dale Coyle Racing после травмы Бурдэ, который получил несколько переломов в результате квалификации перед гонкой "500 миль Индианаполиса".

– Я очень рад присоединиться к команде Dale Coyle Racing, – цитирует F1i Гутьерреса, который выступит в гонках в Детройте. – Это очень конкурентоспособная команда. Когда мне позвонили, я сразу понял, что это мой шанс. Я готов принять вызов в IndyCar.