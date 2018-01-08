Грузовик Мардеева упал на бок на втором этапе "Дакара"

Экипаж "КАМАЗ-мастер"​ под управлением Айрата Мардеева по ходу второго этапа ралли-марафона "Дакар-2018" перевернулся на бок. Вернуть машину на колеса помог другой экипаж "КАМАЗ-мастер" под руководством Антона Шибалова, которому ранее Мардеев помог выбраться из песков.

– В начале этапа все шло неплохо, - цитирует пресс-служба "КАМАЗ-Мастер" Мардеева. - Хотя много было застрявших экипажей и было непросто между ними ехать. Потом увидели машину Антона Шибалова, застрявшую в неудобном месте. К счастью, увидели его заранее иначе можно было ему на крышу приземлиться. Достали трапы. Неудобное место, но вытянули. Потеряли около 20 минут. Потом доехали до этой злосчастной воронки, очень глубокой. Много джипов, грузовиков, мотоциклистов в ней застряли. Вертолеты кружили. Чего в ней только не было. По обычной траектории проехать ее невозможно. Очень рыхлый песок. Джипы все распахали. Нашли неплохую траекторию, поднялись, но на вершине был застрявший джип, начали уходить от него правее и уже по косогору хотели перевалить дюну. Я прекрасно понимал, что делаю и контролировал машину. Но в надутом пухляке машина завалилась на бок.