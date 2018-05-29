Гонщик находу потушил болид, загоревшийся во время пит-стопа на "Инди-500"

В сети появилось видео инцидента, произошедшего с болидом американского гонщика Зака Вича, выступающего за Andretti Autosport, во время гонки "Инди-500". Машина 23-летнего пилота загорелась во время пит-стопа, но ему удалось погасить пламя, возобновив движение.

Возгорание произошло из-за того, что члены команды Вича пролили на автомобиль топливо.

Отметим, что гонщик сумел доехать до финиша и занял 23-е место. Победителем "Инди-500" стал австралиец Уилл Пауэр, представляющий Penske.