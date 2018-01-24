Гонщик Карякин планирует принять участие в ралли-рейде "Шелковый путь"-2018 на багги

Российский гонщик Сергей Карякин выразил надежду, что примет участие в "Шелоковом пути"-2018 на багги.

- Два года назад я участвовал в чемпионате России по ралли-рейдам, который был в составе "Шелкового пути", это далеко не весь маршрут, - цитирует ТАСС Карякина. - В этот раз, я надеюсь, я проеду весь "Шелковый путь" на багги, он уже в июле, времени мало.

Напомним, что Карякин стартовал на ралли "Дакар", который в январе 2018 года прошел по территории Перу, Боливии и Аргентины, но не смог финишировать. На пятом этапе россиянин, выступавший на "Ямахе", упал и сломал руку, в связи с чем досрочно завершил выступление на "Дакаре".

"Шелковый путь"-2018 стартует 15 июля в китайском Сиане, а завершится 29 июля в Москве.