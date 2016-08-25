Гонка Звезд "За рулем" пройдет в новом формате

Гонка Звезд журнала "За рулем" с участием лучших гонщиков России в этом году состоится в рамках летнего автоспортивного сезона и пройдет на новом месте: 3 сентября на кольцевой трассе Moscow Raceway в Московской области.

Гонка Звезд "За рулем" вошла в историю отечественного автоспорта как один из наиболее зрелищных стартов, который традиционно собирает ведущих спортсменов страны. С 1978 года она проводилась в формате зимней ледовой гонки на различных трассах, преимущественно ипподромах. С 2008 по 2015 годы Гонка Звезд "За рулем" неизменно проходила 23 февраля в Москве.

В этом спортивном сезоне Гонка Звезд "За рулем" впервые станет летней и пройдет на асфальтовой трассе на автодроме Moscow Raceway. Неизменным остается главный принцип Гонки Звезд "За рулем": в соревновании участвуют ведущие спортсмены страны, получившие персональные приглашения от главного редактора журнала "За рулем". На трассе одновременно встречаются звезды из различных дисциплин автоспорта.

"Гонка Звезд" не раз делала крутые повороты в своей многолетней истории, и вот очередной смелый шаг: впервые с 1978 года мы собираем лучших гонщиков России не на ледовой трассе, а на горячем летнем асфальте! - прокомментровал предстоящий старт главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. - Это вызов для всех – для организаторов, для зрителей и, конечно же, для гонщиков, которым предстоит блеснуть своим мастерством. Больше солнца, скорости выше – значит и накал страстей будет небывалым! "Гонка звезд" станет одним из самых ярких событий нынешнего автоспортивного сезона. Приглашаю всех стать свидетелями и участниками становления новой гоночной традиции!".

Гонка в прошлом - зимнем формате. Фото Пресс-служба Гонки Звезд "За рулем"

Приглашенные гонщики примут участие в соревновании на автомобилях класса "Национальный" - это спортивные автомобили, произведенные на территории Российской Федерации, с объемом двигателя до 1600 куб. см. Такие машины выступают, например, в РСКГ – национальной серии по кольцевым автогонкам. Все автомобили стартуют на одинаковых летних шинах главного технического партнера соревнования. На одном автомобиле могут выступать по очереди два гонщика.

Пилоты выйдут на старт трассы Sprint 1 длиной 2661 м – одной из самых быстрых кольцевых конфигураций автодрома Moscow Raceway. Именно там проходил первый российский этап чемпионата DTM.

Участники по итогам квалификации будут разделены на две группы, каждая из них проведет по два заезда по семь кругов (или по 15 минут). Три лучших гонщика из каждой отборочной группы выйдут в финал. Эта шестерка сразится за титул победителя Гонки Звезд "За Рулем" 2016 в трех финальных заездах по одному кругу.

На Гонке Звезд "За рулем" 2016 года участники, как и ранее, будут бороться за переходящий приз – "Бронзовую шину". Этот трофей разыгрывается уже четвертый год подряд. По традиции журнала "За рулем" спортсмен, завоевавший трофей три раза, получит его в пожизненное владение. Предыдущий приз - "Хрустальная шина" - находится у гонщика из Екатеринбурга Кирилла Ладыгина, он получил его за победы в соревновании в 2009, 2011, 2012 гг. Также он выигрывал гонку в 2013 году и является рекордсменом соревнования (четыре победы). Победителем Гонки Звезд "За рулем" 2015 стал Николай Карамышев из Курска.

Помимо российских пилотов из национальных соревнований, почетными участниками Гонки Звезд "За рулем" в разные годы становились звезды мирового автоспорта, такие как Ален Прост, Кими Райкконен, Себастьен Леб, Нельсон Пике-младший, Шарль Пик, Виталий Петров, Дэвид Култхард, Ромэн Грожан, Жером Д’Амброзио, Владимир Чагин, Фирдаус Кабиров, Айрат Мардеев.

Впервые Гонка Звезд "За рулем" будет иметь гонку поддержки - четырехчасовой марафон на выносливость Russian Endurance Challenge. Имена пилотов, получивших приглашения главного редактора журнала "За рулем", будут объявлены позднее.

"СЭ" - информационный партнер Гонки Звезд "За рулем".