Гонка "500 миль Индианаполиса" может быть перенесена из-за дождя

Престижная гонка "500 миль Индианаполиса" может быть перенесена с воскресенья на понедельник. Как сообщает F1i, проведение 101-й в истории гонки в срок оказалось под угрозой из-за неблагоприятного прогноза погоды. В дождь ее обычно не проводят. Ранее трижды (в 1915, 1986 и 1997 годах) "500 миль Индианаполиса" переносили на понедельник полностью, дважды (в 1967 и 1973 годах) – частично.

Напомним, что в этом году в гонке примет участие пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который ради нее отказался от "Гран-при Монако".