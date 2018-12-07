Глава ФИА подарил Владимиру Путину именной гоночный шлем

Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину именной гоночный шлем, информирует официальный сайт Первого канала. На нем написано V. Putin и нанесен российский триколор.

Встреча прошла в Мариинском театре после балета "Щелкунчик", на который Путин пригласил лидеров стран СНГ, участвовавших во вчерашнем саммите.

– Спасибо, что вы приехали. Нам очень приятно, что в вашем присутствии мы можем зафиксировать развитие автомобильного спорта в России, – отметил Путин. – Хочу обратить внимание, что мы не только проводим "Формулу-1", но у нас есть следующий этап. Вы знаете, что под Петербургом мы строим большой, хороший автомобильный центр. Мне бы очень хотелось, чтобы вы там побывали, дали свою оценку и рекомендации, как бы мы могли развивать его дальше.