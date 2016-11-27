Гасли стал чемпионом GP2, Сироткин - третий

Пилот команды "Према" Пьер Гасли, входящий в программу поддержки молодых пилотов "Ред Булл", стал чемпионом серии GP2 сезона-2016. Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Абу-Даби, француз финишировал девятым, что позволило ему сохранить отрыв от партнера по команде Антонио Джовинацци, который стал шестым. По итогам чемпионата пилотов разделили восемь очков.

Отметим, что пилот APT Сергей Сироткин в общем зачете занял третье место. На счету россиянина две победы в завершившемся сезоне. Команда "Российское время" в Кубке конструкторов финишировала третьей.