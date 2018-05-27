Фуоко выиграл вторую гонку в Монако в "Формуле-2", Маркелов - четвертый

Итальянец Антонио Фуоко выиграл вторую гонку "Гран-при Монако" в "Формуле-2". Пилот команды Charouz захватил лидерство со старта и одержал первую в сезоне победу. Вторым стал гонщик команды Carlin Ландо Норрис, британец тем самым упрочил лидерство в общем зачете. Замкнул тройку швейцарец Луи Делетраз, партнер Фуоко по команде.

Россиянин Артем Маркелов, который выиграл первую гонку в Монако, на этот раз стал четвертым. В общем зачете гонщик команды Russian Time с 71 очком делит второе место с Александром Элбоном из DAMS. У лидирующего Норриса 100 баллов.