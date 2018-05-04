22:12 | АВТО / МОТО — Автоспорт

Фиттипальди попал в больницу после аварии в квалификации "6 часов Спа"


Гонщик команды DragonSpeed Пьетро Фиттипальди попал в аварию во время квалификации гонки "6 часов Спа". Он вылетел с трассы в повороте "Красная вода" и был доставлен в больницу после столкновения со стеной. Как сообщает официальный Твиттер ФИА, жизни Фиттипальди ничего не угрожает.

Гонкой "6 часов Спа" открывается очередной сезон чемпионата мира WEC.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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