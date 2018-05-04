Фиттипальди попал в больницу после аварии в квалификации "6 часов Спа"

Гонщик команды DragonSpeed Пьетро Фиттипальди попал в аварию во время квалификации гонки "6 часов Спа". Он вылетел с трассы в повороте "Красная вода" и был доставлен в больницу после столкновения со стеной. Как сообщает официальный Твиттер ФИА, жизни Фиттипальди ничего не угрожает.
Гонкой "6 часов Спа" открывается очередной сезон чемпионата мира WEC.
VIDEO: Fittipaldi big crash in Qualifying. He hit the tire barriers hard at Eau Rouge. #6hSpa pic.twitter.com/cjI6YhNeIY– F1Writers™ (@f1writers) 4 мая 2018 г.
Материалы других СМИ