Экипаж Васильева победил на первом этапе "Африка Эко-рейс"

Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли первое место на первом этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Россияне преодолели спецучасток длиной в 92 км за 57 минут 22 секунды.

Вторыми стали французы Паскаль Томасс и Паскаль Лорок (Optimus, отставание 3 минуты 6 секунд). Тройку лучших замкнули голландцы Жерар де Рой, Дарек Родевальд и Мой Торреллардона (Iveco, +5.25).

Другие российские экипажи в в составе Дениса Кротова и Дмитрия Циро (BMW), Андрея Рудского и Евгения Загороднюка (G-Force), а также Алексея Титова и Андрея Руссова (Ford) стали 9-ми, 12-ми и 24-ми соответственно.

В зачете мотоциклов и квадроциклов россиянин Дмитрий Агошков на KTM зянял третье место. Первую и вторую строчки заняли его партнеры по команде итальянец Паоло Чечи и норвежец Пал Уллевалсетер.

Напомним, "Африка Эко-рейс" завершится 14 января в Дакаре.