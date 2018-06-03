Экипаж SMP Racing Виталия Петрова – седьмой во Франции

Экс-пилот "Формулы-1", россиянин Виталий Петров и два его напарника Денис Булатов и Майкл Медоуз из российской команды SMP Racing на седьмом месте завершили 1000-километровую гонку в Ле-Кастелле, которая стала очередным этапом чемпионата мира на выносливость Blancpain Endurance.

В квалификации лучше выступил другой экипаж SMP Racing – Михаил Алешин, Мигель Молина и Давиде Ригон. Их Ferrari под номером 72 квалифицировался третьим, тогда как Петров и его команда немного не дотянули до первой десятки.

В гонке Алешин с партнерами и вовсе вышли в лидеры, но из-за технических неполадок российская команда классифицировалась 33-й.

"Я не очень доволен собой, – сказал после гонки Петров. – Дело в том, что здесь надо не просто быстро водить автомобиль, но и еще ориентироваться в караване, поскольку десятки машин укладываются в десятые доли секунды. Если ты увлекаешься просто ездой, то забываешь про то, чтобы захлопнуть калитку перед соперниками, а атаки на твой автомобиль происходят все время. А представьте, что это 1 000 километров! Но так или иначе, для меня это был огромный опыт. И он пригодится в свете летней поездки в Спа."

Отметим, что этап на трассе в Спа-Франкоршам, пройдет 28-29 июля. Это будет суточная гонка.