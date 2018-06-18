Экипаж Русинова лишен победы в "24 часах Ле-Мана"

Команда G-Drive Racing лишена победы в "24 часах Ле-Мана" в классе LMP2, сообщает Motorsport. Причиной стало несоответствие машины ORECA 07 Gibson техническим требованиям.

В официальном документе судей отмечены изменения в конструкции заправочной машины, которые позволили быстрее подавать топливо в бак.

В состав победителей входили Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола. По словам руководителя экипажа Русинова, команда будет подавать апелляцию.

"Технические делегаты направили судьям отчет, где говорится о дополнительном механизме, не входящем в чертежи, вставленном в ограничитель потока. Он меняет размер описанной в чертежах Технического регламента поверхности ограничителя, которая смачивается топливом.

Технические делегаты предоставили судьям фотоснимки ограничителя, контрольный образец и указанный механизм, вставленный в клапан.

Механизм выступает из клапана и входит в конусную часть элемента контроля потока.

Технические делегаты сообщили судьям, что начали исследование заправочной системы команды после того, как заметили, что та проводит дозаправки значительно быстрее остальных" , - говорится в сообщении организаторов "Ле-Мана".

В итоге победителями гонки стали Николя Ляпьер, Андре Негран и Пьер Тирье из команды Signatech Alpine.