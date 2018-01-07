Экипаж Николаева занял третье место на первом этапе "Дакара-2018"

В субботу в Перу состоялся первый этап ралли-марафона "Дакар-2018" в классе грузовиков. Победу одержал чешский экипаж во главе с Алеш Лопрайсом из "Татры", второй стала команда голландца Мартина ван ден Бринка из "Рено", а замкнул тройку лучших российский экипаж Эдуарда Николаева из "КАМАЗ-Мастер"​.

Российская машина показала время 25 минут 44 секунды, уступив второму месту 7 секунд, а первому - 29.

Также в десятку лучших попали еще три российских экипажа – Антон Шибалов, Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев заняли 5-е, 7-е и 8-е места соответственно.

Дакар-2018. Чего ждать, за кого болеть