Экипаж Николаева выиграл 4-й этап "Дакара"

Российский экипаж "КАМАЗ-Мастер"​ Эдуарда Николаева одержал победу на 4-м этапе ралли-марафона "Дакар-2018" в классе грузовиков. Дистанцию протяженностью 444 км россияне преодолели за 4 часа 35 минут 8 секунд.

Второе место занял экипаж аргентинца Федерико Вильягра из Iveco, приехавшие позже Николаева на 27 минут 57 секунд, а замкнул тройку чех Мартин Коломы из Tatra c отставанием 38 минут 49 минут.

Российский экипаж Айрата Мардеева, отставший от лидера на 1 час 23 минуты 31 секунду, стал седьмым.

В генеральной классификации продолжает лидировать экипаж Николаева.