Эдуард Николаев: "Самые драматичные моменты "Дакара" - поломки и переворот автомобиля"

Российский гонщик "КАМАЗа" Эдуард Николаев отметил, что "Дакар-2018" был очень сложным и непредсказуемым. Однако, по его словам, но российская команда сумела справиться со всеми трудностями и успешно завершить гонку.

Николаев стал победителем в классе грузовиков престижной гонки, проходившей с 6 по 20 января в Перу, Боливии и Аргентине. Представитель "КАМАЗ-мастер" в третий раз выиграл ралли. Гонщик также подчеркнул, что своей победой экипаж хотел поддержать российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

- "Дакар" был очень сложным и непредсказуемым, с первого же дня начали вылетать основные соперники, - цитирует "Р-Спорт" Николаева. - И никто не ожидал, что в первые четыре дня будут такие суровые дюны, которые перевернут всю таблицу, лидеры ушли на второй план. Соперники были очень сильные, а конкуренция - очень высокой. И все боролись до последнего. И к тому же мы столкнулись с большими высотами, где у многих были проблемы. Но наша команда все выдержала, выстояла и прошла маршрут до конца.

Самые драматичные моменты - поломки и переворот автомобиля. Казалось, что все кончено, но нас научили не только быстро ездить, но и быстро выходить из нестандартных ситуаций. И наша команда со всем справилась.

Это придало нам духа, мы хотели, чтобы Россия показала высокий результат в начале года. Это вызвало стартовую вспышку эмоций, чтобы действительно поддержать наших олимпийцев, наш российский спорт.