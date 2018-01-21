Эдуард Николаев: "Этот "Дакар" получился очень интригующим"

Российский гонщик "КАМАЗа" Эдуард Николаев отметил, что вторая половина ралли-марафона "Дакар" стала сложнейшей для его экипажа. Напомним, что россиянин в третий раз выиграл "Дакар" в зачете грузовиков.

– Этот "Дакар" получился очень интригующим, первая часть для нашего экипажа была стабильная, просматривался результат, был определенный запас, но вторая половина была сложнейшая, пришлось бороться и с техническими проблемами, и с соперниками, и с трассой, – цитирует Николаева пресс-служба команды. – Когда выигрываешь всего секунду в общем зачете за два этапа до финиша и конкурент давит на пятки, то психологически, конечно, непросто.

Нашими соперниками была команда, которая уже много лет с нами соперничает – "Ивеко", очень сильный соперник Федерико Вильягра – победитель Аргентины в классическом ралли, в ралли-рейдах. В классе грузовиков он едет третий год, в этот раз шел буквально по стопам, и была очень интригующая борьба.