Дизель по сезону

Автомобилистам следует быть готовым к холодам. Особенно владельцам транспорта с дизельным двигателем.

Синоптики предупреждают: наступающая зима в России будет холоднее, чем обычно.

Синоптики предупреждают: наступающая зима в России будет холоднее, чем обычно. И даже если этот тревожный прогноз не сбудется, автомобилистам следует быть готовым к холодам. Особенно это касается владельцев транспорта с дизельным двигателем.

Ежегодный переход с летнего дизеля на зимний – рутинная, но тем не менее, волнующая процедура для автолюбителей. Слишком много вопросов она вызывает. Действительно ли на заправке зальют топливо, соответствующее сезону? Легко ли заведется машина после морозной ночи? Не потеряет ли транспорт в мощности? Не пострадает ли движок от "неправильного" горючего? И вообще, сколько он прослужит?

Ответ на все эти вопросы один: для своего авто нужно выбрать высококачественное дизельное топливо от надежного производителя и заливать его в бак на АЗС хорошо зарекомендовавшей себя розничной сети.

На сегодняшний день один из самых, пожалуй, предпочтительных вариантов для дизельного двигателя – топливо "ЭКТО Diesel" от ЛУКОЙЛ. С 2014 года для его производства компания использует многофункциональный пакет присадок "Keropur DP ECTO", разработанный одним из мировых лидеров нефтехимической отрасли – немецким концерном BASF.

Несколько слов о том, какие компоненты входят в состав пакета. Это моющий агент, который поддерживает чистоту двигателя и эффективно удаляет отложения. Ингибитор коррозии, защищающий от разрушения как топливную систему авто, так и оборудование АЗС. Деэмульгатор, который препятствует образованию эмульсии при контакте топлива с водой. Пеногаситель, снижающий образование пены при заправке или перекачке топлива. А также антиоксидант – он отвечает за химическую и термоокислительную стабильность горючего.

Казалось бы, стандартный набор компонентов большинства современных топливных присадок. Но чем именно отличается пакет, созданный BASF?

В концерне утверждают, что его ключевым компонентом является инновационный детергент, в несколько раз превосходящий по очищающим и защитным свойствам разработку предыдущего поколения. Согласно проведенным исследованиям, благодаря данному детергенту удаляется свыше 90% имеющихся отложений, а новые – не образуются.

Упомянутые исследования проводились компанией в собственной топливной лаборатории, сертифицированном центре стендовых моторных испытаний и независимых испытательных центрах АРL GmbH, SGS, BOSMAL. Для того чтобы изучение свойств пакета присадок дало максимально объективный результат, были использованы реальные автомобили.

Например, эксперты центра BOSMAL исследовали влияние "Keropur DP ECTO" на двигатели следующих машин: Skoda Fabia 1.6, Ford Focus 1.6, Toyota Avensis 2.0. Кроме того, в качестве подопытного транспорта была использована одна из моделей трактора "Беларус".

Горючее с присадкой BASF продемонстрировало несколько вызывающих уважение показателей.

Во-первых, мощность двигателя возросла на 9% в сравнении с мотором, в котором использовалось стандартное европейское топливо. Причина – очищающая способность пакета. Как вычислили специалисты, использование горючего с "Keropur DP ECTO" может восстановить до 100% первоначальной мощности двигателя за счет удаления отложений с форсунок.

Во-вторых, значительно возрос КПД мотора, способного функционировать с присадкой на пике возможностей весь срок эксплуатации и без дополнительного износа. При этом, что интересно, расход топлива снизился. По подсчетам, среднегодовая экономия горючего составляет от 2,9 до 5% в зависимости от типа автомобиля.

В-третьих, заметно улучшился холодный старт. Что весьма актуально в это время года.

Среди прочих достижений, показанных дизелем с "Keropur DP ECTO", эксперты отметили снижение вибрации и шума, повышение надежности работы движка и, соответственно, увеличение срока его службы, уменьшение токсичных выбросов в атмосферу.

Также тесты подтвердили, что побочные эффекты при применении данного пакета присадок отсутствуют, а сам он полностью совместим с другими компонентами, которые вводятся в топливо, – смазывающими, депрессорными, диспергирующими и так далее.

По информации BASF, топливо с присадкой "Keropur DP ECTO" подходит для всех типов дизельных двигателей, в том числе и самых современных, оснащенных системой прямого впрыска "Common Rail". Кстати, предшественник пакета, о котором речь, в моторах с "Common Rail" был не слишком эффективен.

Иными словами, на наших АЗС сейчас можно найти горючее, уверенно превосходящее конкурентов по своим техническим характеристикам.

Бытует мнение, что именно хлопоты, связанные с наступлением холодного времени года, удерживают многих автолюбителей от приобретения машины с дизельным двигателем.

Однако при наличии на рынке качественного зимнего топлива одной, причем серьезной, заботой определенно становится меньше. А раз так, то неприхотливый и надежный дизель может стать хорошим выбором для человека, озадаченного покупкой личного средства передвижения.

Кирилл АГЕЕВ