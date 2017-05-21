Бурдэ попал в аварию на "Инди 500"

Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ попал в аварию во время квалификации чемпионата Indycar "Инди 500". Гонщик не справился с управлением на одном из поворотов и машина на врезалась в ограждение, перевернулась и загорелась. Стюартам потребовалось более 10 минут, чтобы извлечь Бурдэ, который все это время находился в сознании, из болида. После француза доставили в больницу с множественными переломами таза и переломом правого бедра.

El accidente de Bourdais, las asistencias están atendiéndole en pista ahora mismo. Está consciente, esperemos que no sea nada #Indy500 pic.twitter.com/qVe5ljaB54 – MrAlexF1 (@MrAlexF1) 20 мая 2017 г.