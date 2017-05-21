 Бурдэ попал в аварию на "Инди 500". АВТО / МОТО - Автоспорт. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
05:41 | АВТО / МОТО — Автоспорт

Бурдэ попал в аварию на "Инди 500"

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Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ попал в аварию во время квалификации чемпионата Indycar "Инди 500". Гонщик не справился с управлением на одном из поворотов и машина на врезалась в ограждение, перевернулась и загорелась. Стюартам потребовалось более 10 минут, чтобы извлечь Бурдэ, который все это время находился в сознании, из болида. После француза доставили в больницу с множественными переломами таза и переломом правого бедра.

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