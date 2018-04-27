Баттон выступит в одном экипаже с Петровым и Алешиным в гонках на выносливость

Чемпион мира 2009 года в "Формуле-1" Дженсон Баттон выступит в составе экипажа SMP Racing в гонках на выносливость серии WEC, сообщает официальный сайт команды. Он будет напарником россиян Виталия Петрова и Михаила Алешина. Первой для Баттона станет знаменитая гонка "24 часа Ле Мана", которая состоится 16-17 июня.

– Я рад приветствовать Дженсона Баттона в составе нашей команды, – заявил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. – Это выдающийся пилот мирового уровня, чемпион мира "Формулы-1". Он будет выступать в экипаже с нашими сильнейшими пилотами, Михаилом Алешиным и Виталием Петровым, на автомобиле высшей категории LMP1 – BR1. Эта машина построена лучшими специалистами российской компании BR Engineering и концерна Dallara, с применением самых современных технологий мирового автоспорта. Мы все уверены, что экипаж будет очень сильным и составит достойную конкуренцию соперникам со всего мира.

Российская команды SMP Racing примет участие в WEC двумя экипажами, выступающими на прототипах BR1 класса LMP1. Команду будут представлять пилоты Егор Оруджев, Матевос Исаакян, Стефан Сарразан (прототип под номером 17), а также Михаил Алешин, Виталий Петров и Дженсон Баттон (прототип под номером 11).

– Я с удовольствием стану частью команды SMP Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость, – отметил Дженсон Баттон. – Моими напарниками в этом году будут Михаил Алешин и Виталий Петров. Я хорошо знаю Виталия по его выступлению в "Формуле-1", а Михаила -по его успехам в IndyCar. Думаю, что с ними двумя и тем опытом, который мы накопили в разных гоночных сериях, а также с фантастическим опытом команды в гонках на выносливость, у нас будет прекрасный шанс бороться в первых рядах и претендовать на победу. С нетерпением жду гонки.